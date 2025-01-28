Сухопутные войска ВСУ сбили 200 российских беспилотников разных типов
За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила около 200 средств воздушной разведки и нападения России
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Так, украинские защитники приземлили 201 средство воздушной разведки и нападения РФ.
- БпЛА Shahed-131/136 - 121 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 1 ед;
- БпЛА Supercam - 7 ед;
- БпЛА Zala - 10 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 16 ед.;
- БпЛА "Привет-82" и другие - 46 ед.
"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1 845 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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