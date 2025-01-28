АРМА выявило миллиардные активы олигарха Новинского: имущество арестуют

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло активы бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского стоимостью более 3 миллиардов гривен и другое имущество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АРМА.

В ведомстве не указывают фамилии фигуранта, однако подробности дела указывают на подсанкционного олигарха Новинского, которому в январе сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

"Это лицо, причастное к пособничеству стране-агрессору, сейчас скрывается за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, направленное на подрыв суверенитета Украины", – отмечают в АРМА.

АРМА обнаружила у Новинского и связанных с ним предприятий:

свыше 3 млрд грн;

около 2 млн. долларов США;

300 объектов недвижимости;

около 1000 единиц транспортных средств (в том числе сельхозтехнику);

технологическое оборудование.

Информация об этих активах АРМА передана в орган досудебного расследования, найденное имущество подлежит аресту.

Напомним, 18 января ДБР сообщило о подозрении олигарху и народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Он так называемый "куратор" РПЦ в Украине.