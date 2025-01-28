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28 січня 2025, 22:02

АРМА виявило мільярдні активи олігарха Новинського: майно арештують

28 січня 2025, 22:02
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фото із відкритих джерел
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло активи колишнього народного депутата України Вадима Новинського вартістю понад 3 мільярди гривень та інше майно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу АРМА.

У відомстві не зазначають прізвища фігуранта, проте подробиці справи вказують на підсанкційного олігарха Новинського, якому у січні повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

"Ця особа, причетна до пособництва країні-агресору, наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України", – зазначають в АРМА.

АРМА виявило у Новинського та пов’язаних із ним підприємств:

  • понад 3 млрд грн;
  • близько 2 млн доларів США;
  • 300 об’єктів нерухомості;
  • близько 1000 одиниць транспортних засобів (зокрема сільгосптехніку);
  • технологічне устаткування.

Інформацію про ці активи АРМА передано до органу досудового розслідування, знайдене майно підлягає арешту.

Нагадаємо, 18 січня ДБР повідомило про підозру олігарху та народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському. Він є так званим "куратором" РПЦ в Україні.

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