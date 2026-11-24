Фото: Офис президента Украины

Зеленский подтвердил задержку поставок Украине 48 ракет для систем Patriot из-за отсутствия разрешения главы Пентагона Пита Гегсета. Даже после получения этой партии Украина не сможет полностью обеспечить потребность противовоздушной обороны в таких ракетах

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии Bloomberg , передает RegioNews .

По словам главы государства, США задерживают передачу 48 ракет для Patriot, которые уже приобрели союзники Украины. Причиной является отсутствие соответствующего разрешения министра обороны США Пита Гегсета.

Зеленский подчеркнул, что даже поступление этой партии не покроет потребности Украины в ракетах для американских систем противовоздушной обороны.

Кроме того, президент подтвердил, что ограничения на использование украинскими военными терминалов спутниковой связи Starshield от компании SpaceX остаются в силе. В частности, их не разрешают использовать на оккупированных Россией территориях. По словам Зеленского, это усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Глава государства также подверг критике позицию Вашингтона относительно этих ограничений и задержки военной помощи.

"Америка сама ставит себя в очень неудобное положение. Политически похоже, что она придерживается того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отсрочила передачу Украине 13-го пакета военной помощи , ожидая результатов промежуточных выборов в Конгресс США.