Фото: ДПСУ

Пограничники поймали женщину, зарабатывавшую на контрабанде. Ее задержали на территории Прилуцкого района с 8 тоннами контрабанды.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники задержали женщину, торговавшую табаком. Она сама наладила выращивание с целью сбыта табачного сырья, его обработку и последующую продажу.

Во время проведения обысков было обнаружено более 8 тонн табачного сырья и оборудования для его обработки. Теперь женщина получила подозрение за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров и легализацию.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию, занимавшуюся изготовлением и сбытом метамфетамина. Нарколаборатория была обустроена в частном доме. Оборудование и химические компоненты для производства закупали через Интернет и доверенных лиц.