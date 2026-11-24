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Российские войска вторично за сутки атаковали общину Кавеля на Волыни реактивными беспилотниками Shahed. В результате попадания на территории одного из предприятий загорелись два прицепа. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает RegioNews.

По его словам, в результате попадания на территории предприятия возник пожар. Загорелись два прицепа: один с загруженным углем, другой с паллетной доской.

"Пожар уже ликвидирован", — сообщил Роман Романюк.

Он также отметил, что это уже вторая российская атака на общину Ковеля за сутки.

"Сегодня, как и вчера вечером, к счастью, без травмированных и погибших", – проинформировал глава ОВА.

Напомним, что в Днепре в результате российской атаки пострадали шесть человек, повреждены три многоэтажки. Всего 24 ноября российские войска почти 30 раз атаковали областной центр и два района Днепропетровска беспилотниками и артиллерией.