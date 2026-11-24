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На Волыни судили мужчину за жестокое убийство знакомого. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в мае 2024 года в селе Доротище. Пьяный мужчина в доме во время ссоры избил 57-летнего знакомого руками, ногами и костылем. Впоследствии он нанес ему по меньшей мере 14 ударов тремя ножами. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Суд назначил наказание: 11 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.