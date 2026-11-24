Фото: Генштаб ВСУ

Потери российской армии в войне против Украины с начала 2026 превысили показатель за весь 2024 год, который до сих пор был самым затратным для оккупантов. По состоянию на 24 ноября они достигли 432 519 военных

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным Генштаба, 24 ноября российская армия избила антирекорд потерь за все время полномасштабной войны. С начала 2026 года Россия потеряла 432 519 военных. Для сравнения, за весь 2024 год потери русской армии составили 430 790 военных.

"А до конца этого года еще более пяти недель", - подчеркнули в Генштабе.

Там сравнили количество российских потерь с населением четырех регионов РФ — Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области и Республики Алтай. В общей сложности в этих регионах проживают около 434 тысяч человек — почти столько же, сколько российская армия потеряла с начала года.

Площадь этих четырех регионов составляет около 1,5 млн. квадратных километров. Это почти в 2,5 раза больше территории Украины.

В Генштабе отметили, что за каждой цифрой стоит работа украинских военных разных подразделений.

"По каждому числу — ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и др. Они срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют РФ платить все более высокую цену за свою войну", — отметили в Генштабах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности операции по уничтожению Крымского моста . По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.