СМИ назвали два параметра, которые включает мирный план Трампа по Украине

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На сегодняшний день вероятны два параметра, с которыми команда избранного президента США Дональда Трампа может выйти на переговоры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По информации издания, первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО.

"Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в помойку", - говорится в публикации.

Второй параметр - касательно заморозки боевых действий вдоль линии фронта, актуальной на сегодняшний день. Украинская сторона считает, что этот сценарий считают плохим, поскольку он не приведет к решению проблемы российской вооруженной агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины.

Также, как отмечается в публикации, при обсуждении каких-либо "планов Трампа" важно учитывать, что российская сторона не демонстрирует готовности к переговорам. Российские войска активно продолжают наступление на Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу в очередной раз подчеркнул, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности.