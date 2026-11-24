Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела в Одесской области произошел пожар на складе. В частности, в Одесском районе из-за попадания повреждено производственное здание и 3 легковых автомобиля, возник пожар: на месте погиб 56-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.

В Подольске в результате атаки поврежден гараж и две машины. К сожалению, погиб 17-летний подросток.

Напомним, ранее атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.