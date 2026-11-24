Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре в результате российской атаки пострадали шесть человек, повреждены три многоэтажки. В общей сложности 24 ноября российские войска почти 30 раз атаковали областной центр и два района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате обстрелов ранений получили шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома, автомобили и объекты транспортной инфраструктуры.

Также под вражеским огнем находился Никопольский район. Российские войска атаковали города Никополь и Марганец, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины. В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома и легковой автомобиль.

В Павлоградском районе противник целил по Богдановской и Вербковской общин. Там разрушено хозяйственное сооружение.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.