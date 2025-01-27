Защитники Юга сожгли РЭБ и замаскированное оборудование россиян
Воины-аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили самоходный комплекс РЭС и скрытое антенное оборудование российских войск на Юге. По вражеским целям ударили дронами
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Благодаря "хирургической" работе операторов БпЛА Госпогранслужбы найденные цели были уничтожены FPV-дронами. Также пилоты ГПСУ не обошли вниманием личный состав противника и нанесли поражение по вражескому пункту наблюдения", — говорится в сообщении.
Напомним, подразделения Воздушных сил ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали склады хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ. Уничтожены более 200 "шахедов".
Силы обороны поразили склады с "шахедами" на территории России: уничтожены более 200 дроновВсе новости »
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