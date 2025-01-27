Захисники Півдня спалили РЕБ та замасковане обладнання росіян
Воїни-аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили самохідний комплекс РЕБ та сховане антенне обладнання російських військ на Півдні. По ворожих цілях вдарили дронами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Завдяки "хірургічній" роботі операторів БпЛА Держприкордонслужби знайдені цілі були знищені FPV-дронами. Також пілоти ДПСУ не залишили без уваги особовий склад противника та нанесли ураження по ворожому пункту спостереження", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, підрозділи Повітряних сил ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони успішно атакували склади зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Знищені понад 200 "шахедів".
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