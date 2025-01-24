ГУР уничтожило в Запорожской области российскую РЛС "Гармонь" вместе с оккупантами

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной, поэтому московиты, услышав взрыв, решили эвакуировать оборудование – сложили РЛС, погрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова", – говорится в сообщении.

В результате удара была уничтожена и РЛС "Гармонь", а также военные, обслуживавшие технику и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов в Запорожской области.