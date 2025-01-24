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В пятницу, 24 января, россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и ГСЧС.

В Глевасе на Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах – повреждены 11 квартир. Эвакуированы 150 жителей. Погиб 36-летний мужчина. Еще два человека обратились к медикам: 26-летний мужчина получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей, 38-летняя женщина – острую реакцию на стресс.

В Броварах обломки БПЛА разрушили частный дом. Спасатели потушили пожар площадью 120 м². Погибли супруги: 58-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Также получили повреждения восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Напомним, в ночь на 23 января российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 27 БПЛА — локационно потеряны.