На Луганщине "Шквал" поразил технику и средства связи оккупантов
В Луганской области пограничники комендатуры "Шквал" нанесли прицельные удары по позициям и технике российских войск. Защитники атаковали окупантов дронами-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Бойцы 7-го пограничного Карпатского отряда показали эффективную работу своих дронщиков.
"В результате успешных вылетов FPV-экипажи пограничников уничтожили технику и средства связи врага. Также отработали по инженерным сооружениям противника", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Луганской области пограничники бригады "Месть" уничтожили танк, транспорт и склады БК оккупантов.
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