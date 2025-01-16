фото: Елена Шуляк

В Международном реестре ущерба открыли еще одну категорию заявлений. Теперь, кроме категории А3.1 – заявлений о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье, украинцы могут подаваться и в категории А2.1 – заявлений о компенсации душевных страданий из-за смерти близкого члена семьи

Эта опция доступна для родителей умершего, его партнера и детей в законном браке или гражданском партнерстве. Впрочем, в этой категории речь идет исключительно о моральном ущербе – заявления, связанные, в частности, с материальными последствиями смерти близкого члена семьи можно будет подать в другой категории, запуск которой еще готовят. В то же время речь идет исключительно о начале приема заявлений, а размеры выплат будут устанавливать в будущем.

Об этом сообщила Председатель партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, с сегодняшнего дня украинцы, которые в результате войны потеряли близкого родственника, могут подавать заявления о компенсации за моральный ущерб в Международный реестр ущерба (Register of Damage for Ukraine – RD4U). Речь идет об открытии категории заявлений А2.1. Это уже вторая открытая категория заявлений, которые могут подавать украинцы. Первой стала А3.1 – заявлений о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

В то же время Шуляк подчеркнула, что категория A2.1 – ущерб, связанный с душевной болью и страданиями, вызванными смертью близкого члена семьи, относится к группе заявлений по моральному ущербу. Следовательно, заявления, связанные с материальными последствиями смерти близкого члена семьи, такими как потеря дохода или поддержки, будут подаваться в других соответствующих категориях. Например, если речь идет о потере дохода или поддержки, заявление следует подавать в категории А3.7. Сейчас она в разработке, как и другие категории реестра – в общей сложности их предусмотрено 45, и для каждой категории будут разные правила верификации и требования к документам – соответствующие формы. Уже готово 13 из них, а все 45 категорий хотят запустить к середине 2025 года.

По словам Шуляк, пока заявления подаются в RD4U в электронном виде исключительно через веб-портал Дія. В дальнейшем рассчитывают упустить возможность подаваться и через приложение Дія.

При этом Шуляк подчеркнула – успешная подача заявления не означает положительное решение по нему. Сейчас в Международном реестре ущерба только принимают решение о том, подлежит ли ваше заявление внесению в Реестр или нет. А ее фактическое рассмотрение и присуждение какой-либо компенсации и определение ее размера вообще будет проводиться компенсационным механизмом, которого еще нет – его будут создавать в будущем.

"Алгоритм расчета выплат появится не ранее 2026 года, когда заработает следующая составляющая системы – Компенсационная комиссия. Первые решения по определению размера ожидают с 2027 года. А старт первой выплаты будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы”, – пояснила Шуляк.

Какие документы следует подавать в заявлении категории A2.1

По словам Елена Шуляк, для этой категории заявлений требуется значительный пакет документов – заявитель должен предоставить как можно больше информации о событии, повлекшем смерть, включая дату смерти в случае, если она известна, место, где была причинена смерть, а также описание события, которое повлекла смерть. Также заявитель должен предоставить любую имеющуюся у вас документацию, например, свидетельство о смерти, документы уголовного производства или другие доказательства, касающиеся происшествия, повлекшего смерть.

"В то же время, вы не обязаны давать собственную или экспертную оценку вашей душевной боли и страданий, или какие-либо другие доказательства этому", – пояснила Шуляк.

Она также отметила, что подавать заявления во вторую категорию убытков Международного реестра могут близкие члены семьи погибшего, но далеко не все. Речь идет о:

Один из родителей умершего лица, включая отчимов, мачех, или усыновителей;

Партнером умершего лица в законном браке или гражданском партнерстве;

Ребенком умершего, включая усыновленных детей, пасынков или падчериц, даже если речь идет о детях от гражданского партнера.

"Вы можете считаться гражданским партнером, если на момент смерти близкого человека вы поддерживали длительные близкие отношения с умершим лицом, проживали и вели совместное хозяйство с умершим лицом, имели общие основные расходы с умершим лицом, оказывали и получали помощь от умершего лица", – объяснила Шуляк и добавила, что в отношении законных браков некоторая информация будет взята из разных существующих электронных источников, в том числе из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В целом, по ее словам, для подтверждения существования гражданского партнерства принимаются следующие виды доказательств:

Решение суда;

завещания и свидетельства о праве на наследство;

документы о совместном проживании;

Совместные банковские счета, общие выписки с кредитных карт, контракты, банковские гарантии, доказательства общих расходов;

Корреспонденция, адресованная обоим лицам по одному адресу (письма, посылки или официальные документы);

Общие аккаунты в социальных сетях, общие фотографии, обновление статусов или онлайн-взаимодействие;

Фотографии и видео;

Медицинские и страховые записи с перечнем контактов на случай чрезвычайных ситуаций, бенефициаров или иждивенцев;

Документы, подтверждающие право на получение пенсии или пособия в связи с потерей кормильца.

По словам Елены Шуляк, впоследствии откроют и другие категории заявлений, в частности, связанные с нарушением личной неприкосновенности, потерей имущества, дохода или средств к существованию, убытками бизнеса и другими экономическими потерями, потерей доступа к государственным услугам, потерей исторической, культурной и религиозной наследия, вреда, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам, разминированию и очищением от неразорванных боеприпасов.

Напомним, ранее Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Елена Шуляк сообщала, что на первом заседании в 2025 году Правительство одобрило законопроект "Об основных принципах жилищной политики" и направило его в Верховную Раду. Это даст старт масштабной реформе жилищной сферы в Украине, но впереди много работы: от создания механизмов социального жилья. можно будет брать в социальную аренду, до введения электронной системы, с помощью которой украинцы смогут выбрать оптимальный инструмент решения жилищного вопроса.