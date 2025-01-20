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20 января 2025, 12:26

Экс-замминистра соцполитики подозревают в растрате 24 млн гривен

20 января 2025, 12:26
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фото: СБУ
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Бывшему заместителю Министра социальной политики Украины сообщили о подозрении в служебной халатности

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

"По данным следствия, в течение февраля-мая 2022 года в ходе реализации Проекта "Модернизация систем социальной поддержки населения Украины" подозреваемый совершил служебную халатность. Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютерной техники, которое не используется работниками Министерства. Это было реализовано без технико-экономического обоснования на оснащение компьютерным оборудованием объединенных территориальных громад и без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины", – говорится в сообщении.

В результате Министерству нанесен ущерб на общую сумму 24 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Речь идет о Борисе Лебедцове, занимавшем пост заместителя министра с марта 2020 по июнь 2022 года.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрение нардепу Константину Бондареву , который организовал незаконную переправку через границу своих знакомых.

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