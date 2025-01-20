На Закарпатье объявили подозрение депутату и военному за завладение 2,4 млн гривен

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На Закарпатье сообщили о подозрении временному исполняющему обязанности заместителя командира воинской части и директору предприятия, который также является депутатом одного из советов Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в.и.о. заместителя командира воинской части разработал схему для завладения бюджетными средствами, которые были выделены из местного бюджета для нужд одной из воинских частей. Для ее реализации он подыскал и вступил в сговор с чиновниками частного предприятия.

В дальнейшем руководитель предприятия разработал проектно-сметную документацию, содержавшую завышенные цены материалы и работы.

"В свою очередь в.и.о. заместителя командира воинской части, мотивируя срочной потребностью, оформил заведомо ложные документы о необходимости проведения таких работ и заключил договор подряда с подконтрольной компанией. Подрядчик, несмотря на введенные в стране меры светомаски, должен был провести работы по реконструкции и капитального ремонта наружного освещения территории воинской части", – рассказали в БЭБ.

По результатам выполнения договоров стороны составили акты выполненных работ, содержащие ложные сведения о стоимости и объемах использованных материалов и выполненных работ. Такие действия стали причиной безосновательного перечисления на счета предприятия около 2,4 млн грн.

В дальнейшем полученные средства были легализованы путем обналичивания счетов подконтрольных юридических и физических лиц, а также выведены в наличные.

Решаются вопросы по избранию фигурантам соответствующих мер пресечения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн, которую разработал экс-замглавы Харьковского облсовета.