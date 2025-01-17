06:55  17 января
Хотел "отжать" базу отдыха: на Одесщине будут судить мэра Белгород-Днестровского
20:56  17 января
В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2
00:41  17 января
Убила младенца и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области матери сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
17 января 2025, 22:45

Воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет

17 января 2025, 22:45
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Военные обнародовали кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений во время отражения российского массированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры на Западе Украины в прошлую среду, 15 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 1 ударный БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Всего силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.

ВСУ ракета атака ПВО Воздушные силы
Силы ПВО сбили 33 российских дрона, атаковавших Украину
17 января 2025, 09:34
За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 250 российских БпЛА
16 января 2025, 03:00
Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке
15 января 2025, 15:40
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Кривом Роге задержали 14-летних подростков, которые подожгли автомобиль военного
17 января 2025, 22:20
Смертельный пожар на Черниговщине: в жилом доме сгорел человек
17 января 2025, 21:50
Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
17 января 2025, 21:20
В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2
17 января 2025, 20:56
Черниговские спасатели продолжают поиски провалившегося под лед мальчика
17 января 2025, 20:33
Муж похоронил первую жену в Херсоне, а в Кривом Роге его вторую женщину убило обломками
17 января 2025, 20:10
На границе со Словакией остановили 5 уклонистов
17 января 2025, 19:50
Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали уже 14 человек, из них — 4 ребенка
17 января 2025, 19:32
На Закарпатье разоблачили махинации с программой "Доступные лекарства"
17 января 2025, 19:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »