Воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет

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Военные обнародовали кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений во время отражения российского массированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры на Западе Украины в прошлую среду, 15 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 1 ударный БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Всего силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.