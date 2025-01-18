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Подозрение получил действующий народный депутат Украины, организовавший незаконную переправку через границу своих знакомых

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По информации СМИ, речь идет о представителе партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

Начиная с июля 2022 года, нардеп отправлял от своего имени письма в Госпогранслужбу о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

Задокументированы 23 случая, когда на основании писем депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не уезжал из страны вообще.

При этом иногда для заграничных поездок нардепу требовались одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

Бондареву объявили подозрение. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проводят обыски у народного депутата и лиц, таким образом выезжавших за границу.

Напомним, сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.