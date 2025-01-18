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Правоохранители разоблачили десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Были проведены 270 обысков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Среди дельцов – преимущественно частные предприниматели, предоставлявшие ложные сведения для внесения информации в систему "Путь", а также дельцы, организовавшие "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска.

Также среди разоблаченных – администраторы разных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказ" от "клиентов", желавших уехать за границу.

Кроме того, полицейские разоблачили ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

Во время обысков правоохранители изъяли разного рода документы, в том числе медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, предоставлявших возможность пересекать границу, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, деньги в иностранной валюте и т.д.

Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.