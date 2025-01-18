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Підозру отримав чинний народний депутат України, який організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За інформацією ЗМІ, йдеться про представника партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва.

Починаючи з липня 2022 року, нардеп надсилав від свого імені листи до Держприкордонслужби про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

Задокументовані 23 випадки, коли на підставі листів депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

При цьому, іноді для закордонних поїздок нардепу потрібні були одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України.

Бондарєву оголосили підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці проводять обшуки у народного депутата та осіб, які в такий спосіб виїжджали за кордон.

Нагадаємо, працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.