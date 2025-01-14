Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 14 января

В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...

30 декабря 2024

Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?

Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...