Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 14 января
За прошедшие сутки, 13 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 330 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 811 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 811 090 (+1 330) человек,
- танков ‒ 9 767 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 326 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 21 923 (+47) ед,
- РСЗО – 1 262 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1 044 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 276 (+72) ед,
- крылатые ракеты 3 018 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 33 791 (+83) ед,
- специальной техники – 3 696 (+1) ед.
Напомним, в ночь на 14 января российские войска выпустили по Украине 80 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 58 вражеских дронов, еще 21 — локационно потерян.
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