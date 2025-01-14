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14 января 2025, 10:30

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 14 января

14 января 2025, 10:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 13 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 330 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 811 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 811 090 (+1 330) человек,
  • танков ‒ 9 767 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 326 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 21 923 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 262 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1 044 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 276 (+72) ед,
  • крылатые ракеты 3 018 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33 791 (+83) ед,
  • специальной техники – 3 696 (+1) ед.

Напомним, в ночь на 14 января российские войска выпустили по Украине 80 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 58 вражеских дронов, еще 21 — локационно потерян.

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