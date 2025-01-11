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11 января 2025, 12:47

Очередная атака на Украину: ПВО сбила 47 российских дронов, еще 27 локационно потеряны

11 января 2025, 12:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С вечера 10 января силы обороны Украины сбили 47 беспилотников, которые запустили по Украине российские военные

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Россияне атаковали Украину 74 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 11 января подтверждено сбитие 47 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, 27 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.

По предварительным данным, погибших нет. Последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, российские войска в пятницу, 10 января, атаковали Запорожье "шахедами". Пострадали два человека.

В Киевской области в результате атаки вражеских дронов повреждены дома и хозяйственные постройки.

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