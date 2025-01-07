Законопроект, дающий старт реформе жилищной политики, на финишной прямой. Что он изменит для украинцев

фото: Елена Шуляк/Facebook

На первом заседании в 2025 году Правительство одобрило законопроект "Об основных принципах жилищной политики" и направило его в Верховную Раду. Это даст старт масштабной реформе жилищной сферы в Украине, но предстоит много работы: от создания механизмов социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду, до внедрения электронной системы, с помощью которой украинцы смогут выбрать оптимальный инструмент решения жилищного вопроса

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, законопроект "Об основных основах жилищной политики" является одним из индикаторов выполнения Украиной обязательств по условиям программы Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро от ЕС до 2027 года. Он должен создать ряд механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно с помощью нескольких инструментов. Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить жилье. Среди них – льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. С него можно будет получить жилье во временное использование. Например, взять в социальную аренду или получить как служебное – такое жилье нельзя будет приватизировать.

"Акцентирую внимание на том, что законопроект "Об основных принципах жилищной политики" – рамочный. То есть он определяет общий, так сказать, курс будущего жилищного законодательства. Более четко оно будет выписано в следующих законопроектах, которые будут входить в рамочный – в законопроекте о социальном жилье (жилищный фонд социального жилья), законопроекте об управлении этим фондом и в последнем – законопроекте о социальной аренде”, – отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула – не дожидаясь принятия рамочного закона, депутаты начали разрабатывать другой законопроект, который будет частью рамочного – "О фонде социального жилья", из которого можно будет получить жилье. Этот фонд, пояснила нардепка, будет балансом громад и именно громада будет предоставлять его в социальную аренду, платежи от которой будут направляться в местные бюджеты – револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования.

Кроме того, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием – такое жилье нельзя будет приватизировать, то есть оно будет предоставляться во временное пользование. Сама приватизация жилья в Украине будет отменена через год после принятия нового жилищного законодательства. Без этого невозможно будет продолжать наполнять фонд социального жилья, пояснила Шуляк.

Она добавила, что новая жилищная политика будет сфокусирована на развитии рыночных и финансовых механизмов – ипотечных программ, лизинга, компенсации части стоимости жилья или части процентов по кредиту. Если формирование фондов жилья прежде всего направлено на помощь гражданам с низким уровнем доходов и представителям социально незащищенных групп, финансово-кредитные механизмы должны быть дополнительным инструментом для всех. Речь идет как непосредственно о программах при поддержке государства, так и о создании государством условий для органического развития рынка доступного жилья.

Кроме этого, законопроект предусматривает создание цифрового решения, с помощью которого можно будет определить и выбрать подходящий инструмент. Речь идет об Единой информационно-аналитической жилищной системе. Она будет анализировать исходные данные – уровень доходов, наличие жилья в собственности, социальный статус (ВПЛ, человек с инвалидностью, нетрудоспособное лицо) – и сможет предложить наиболее подходящий вариант обеспечения жильем: социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы.

Систему могут использовать органы местного самоуправления для понимания ситуации на их территориях, управления местными фондами жилья, планирования развития.

"Такой подход позволит наконец-то отказаться от квартирных очередей. Это возможность создания прозрачной и действенной системы обеспечения жильем, с учетом актуальных потребностей и любых динамических изменений, особенно во время войны, когда люди вынуждены менять место жительства”, – подытожила Елена Шуляк и добавила, что имплементация нового законодательства запланирована на четвертый квартал 2025 года, поскольку это требование Ukraine Facility.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти развернули масштабный комплекс поддержки, который поможет согражданам легче пройти сложную военную зиму. Миллионы украинцев уже начали получать от государства дополнительные доплаты, за которые они могут приобрести самые необходимые вещи отечественного производства. В новом же году многих украинцев также ждет ряд доплат.

Также Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.