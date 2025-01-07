Законопроєкт, який дає старт реформі житлової політики, на фінішній прямій. Що він змінить для українців

фото: Олена Шуляк/Facebook

На першому засіданні в 2025 році Уряд схвалив законопроєкт “Про основні засади житлової політики” і направив його до Верховної Ради. Це дасть старт масштабній реформі житлової сфери в Україні, але попереду багато роботи: від створення механізмів соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду, до запровадження електронної системи, за допомогою якої українці зможуть обрати оптимальний інструмент вирішення житлового питання

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, законопроєкт "Про основні засади житлової політики” є одним з індикаторів виконання Україною зобовʼязань за умовами програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро від ЄС до 2027 року. Він має створити низку механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів. По-перше, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів. По-друге, йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове – таке житло не можна буде приватизовувати.

"Акцентую увагу на тому, що законопроєкт "Про основні засади житлової політики” – рамковий. Тобто він окреслює загальний, так би мовити, курс майбутнього житлового законодавства. Більш чітко воно буде виписане у наступних законопроєктах, які входитимуть у рамковий – у законопроєкті про соціальне житло (житловий фонд соціального житла), законопроєкті про управління цим фондом і в останньому – законопроєкті про соціальну оренду”, – зауважила Шуляк.

При цьому вона підкреслила – не чекаючи ухвалення рамкового закону, депутати почали розробляти інший законопроєкт, що буде частиною рамкового – "Про фонд соціального житла”, з якого можна буде отримати житло. Цей фонд, пояснила нардепка, будена балансі громад і саме громада надаватиме його в соціальну оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети – револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання.

Крім цього, з фонду соціального житла можна буде отримувати служове житло, але з однією умовою – таке житло не можна буде приватизовувати, тобто воно надаватиметься у тимчасове користування. Саму приватизацію житла в Україні скасують через рік після ухвалення нового житлового законодавства. Без цього буде неможливо продовжувати наповнювати фонд соціального житла, пояснила Шуляк.

Вона додала, що нова житлова політика буде сфокусована на розвитку ринкових та фінансових механізмів – іпотечних програм, лізингу, компенсації частини вартості житла або частини відсотків за кредитом тощо. Якщо формування фондів житла найперше спрямоване на допомогу громадянам із низьким рівнем доходів та представникам соціально незахищених груп, то фінансово-кредитні механізми мають бути додатковим інструментом для всіх. Йдеться як безпосередньо про програми за підтримки держави, так і створення державою умов для органічного розвитку ринку доступного житла.

Крім цього, законопроєктом передбачається створення цифрового рішення, за допомогою якого можна буде визначити і вибрати підходящий інструмент. Йдеться про Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Вона аналізуватиме вихідні дані – рівень доходів, наявність житла у власності, соціальний статус (ВПО, людина з інвалідністю, непрацездатна особа) – і зможе запропонувати найбільш слушний варіант забезпечення житлом: соціальне, службове житло, фінансово-кредитні механізми.

Систему зможуть використовувати органи місцевого самоврядування для розуміння ситуації на їхніх територіях, управління місцевими фондами житла, планування розвитку.

"Такий підхід дасть змогу нарешті відмовитися від квартирних черг. Це можливість створення прозорої та дієвої системи забезпечення житлом, з урахуванням актуальних потреб та будь-яких динамічних змін, особливо під час війни, коли люди змушені змінювати місце проживання”, – підсумувала Олена Шуляк і додала що імплементація нового законодавства запланована на четвертий квартал 2025 року, оскільки це вимога Ukraine Facility.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада розгорнула масштабний комплекс підтримки, який допоможе співгромадянам легше пройти складну воєнну зиму. Мільйони українців уже почали отримувати від держави додаткові доплати, за які вони можуть придбати найнеобхідніші речі вітчизняного виробництва. В новому ж році на багатьох українців так само чекає низка доплат.

Також Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.