Ночью украинская ПВО сбила 15 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 декабря российская армия нанесла удар по Украине 16 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов, еще один — локационно потерян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов из направления Приморско-Ахтарска РФ.

"По состоянию на 08.30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в Николаеве. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью в Ингульском районе Николаева вражеский Shahed попал в пятиэтажный жилой дом. Начался пожар.

Также сообщалось, что 27 декабря Силы обороны Украины уничтожили 1690 российских захватчиков, почти 30 артсистем и 20 боевых бронированных машин.