Генштаб обновил данные о потерях РФ: информация на 25 декабря
Общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 25 декабря 2024 года составляют примерно 779 320 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1600 российских захватчиков.
Также сообщается о потерях боевой техники врага: 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 74 беспилотника, 31 автомобиль.
Напомним, ранее пилоты FPV-дронов подразделения Paragon Company в составе "спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины показали, как уничтожают российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта.
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