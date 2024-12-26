11:15  25 декабря
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
12:43  25 декабря
В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека
15:53  25 декабря
В лесополосе вблизи Полтавы нашли арсенал боеприпасов
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2024, 07:29

В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

26 декабря 2024, 07:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро четверга, 26 декабря, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море военные фиксируют восемь вражеских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 25 ракет.

Напомним, в Крыму партизаны слили координаты горючего склада российских оккупантов.

Ранее партизаны "засветили" скрытое место дислокации россиян во временно оккупированном Крыму.

РФ корабли Крым ВМС Украины Черное море ракетная угроза Калибр
Под Волчанском украинские бойцы уничтожили российскую "буханку"
25 декабря 2024, 18:35
Военные разведчики показали, как охотятся на россиян на Харьковщине и Юге
25 декабря 2024, 05:50
Украина создает ракету "Трембита", которая способна бить по Москве
25 декабря 2024, 04:30
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
На Рождество россияне разрушили более 60 жилых домов на Запорожье
26 декабря 2024, 08:30
На Харьковщине обнаружили тело рыбака, провалившегося под лед
26 декабря 2024, 08:05
Арсенал ВСУ пополнил всепогодный авиационный комплекс "Щедрик"
26 декабря 2024, 07:40
На Львовщине поезд насмерть сбил человека
26 декабря 2024, 07:00
На Хмельнитчине космический "Марсоход" помогает фермерам выращивать огурцы
26 декабря 2024, 06:25
В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса
26 декабря 2024, 05:05
Жителя Харьковщины, который хотел заживо сжечь свою любимую, взяли под стражу
26 декабря 2024, 04:15
На Киевщине легковушка сбила на переходе женщину: потерпевшая скончалась
26 декабря 2024, 03:30
На Тернопольщине нашли мертвыми двух родных братьев
26 декабря 2024, 02:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Православная церковь Украины
Все блоги »