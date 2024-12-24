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24 декабря 2024, 05:57

Артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов под Волчанском

24 декабря 2024, 05:57
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фото: ГПСУ
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Бойцы бригады "Гарт" продолжают успешно противодействовать российским оккупантам в Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Волчанском направлении пограничники нанесли точные удары со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи, окопные линии, наблюдательные пункты, а также огневые позиции россиян, в том числе минометная, пулеметная и гранатометная.

Кроме того, ликвидировано место взлета беспилотников вместе с техническим оборудованием.

По подтвержденным данным, ликвидированы 12 оккупантов, еще 33 – ранены.

Напомним, ранее на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.

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