фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Волчанском направлении пограничники нанесли точные удары со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи, окопные линии, наблюдательные пункты, а также огневые позиции россиян, в том числе минометная, пулеметная и гранатометная.

Кроме того, ликвидировано место взлета беспилотников вместе с техническим оборудованием.

По подтвержденным данным, ликвидированы 12 оккупантов, еще 33 – ранены.

Напомним, ранее на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.