Хранил автомат, гранаты и сотни патронов: полиция Киевщины задержала жителя Ирпеня

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Правоохранители задержали 51-летнего жителя Ирпеня, незаконно хранившего огнестрельное оружие и боеприпасы. Фигуранту грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

На днях соседи заявили о нарушении тишины в одной из квартир многоэтажного дома. Полицейские обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках.

У фигуранта обнаружили и изъяли корпуса ручных обломочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет "ТТ", боевой револьвер и более 400 патронов разного калибра.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, в городе Городище Черкасской области 30-летняя местная жительница незаконно хранила боевые припасы, пряча их в автомобильных шинах. Полицейские изъяли у женщины семь гранат Ф-1 со страстями и более тысячи патронов разного калибра.