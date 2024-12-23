08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
19:20  23 декабря
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
20:20  23 декабря
Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2024, 21:20

Хранил автомат, гранаты и сотни патронов: полиция Киевщины задержала жителя Ирпеня

23 декабря 2024, 21:20
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали 51-летнего жителя Ирпеня, незаконно хранившего огнестрельное оружие и боеприпасы. Фигуранту грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

На днях соседи заявили о нарушении тишины в одной из квартир многоэтажного дома. Полицейские обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках.

У фигуранта обнаружили и изъяли корпуса ручных обломочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет "ТТ", боевой револьвер и более 400 патронов разного калибра.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, в городе Городище Черкасской области 30-летняя местная жительница незаконно хранила боевые припасы, пряча их в автомобильных шинах. Полицейские изъяли у женщины семь гранат Ф-1 со страстями и более тысячи патронов разного калибра.

подозрение оружие задержание Ирпень Киевская область Нацполиция Боеприпасы автомат
В Киевской области в результате дроновой атаки повреждены жилые дома: полиция показала фото
23 декабря 2024, 09:13
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
23 декабря 2024, 08:46
Спасатели показали последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах
22 декабря 2024, 10:54
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
Суд продлил арест Романа Гринкевича и снова уменьшил размер залога
23 декабря 2024, 21:40
Россияне сбросили КАБы на Степногорск: повреждена многоэтажка, ранена женщина
23 декабря 2024, 20:55
Пограничники показали, как ударили по оккупантам на Юге
23 декабря 2024, 20:35
Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка
23 декабря 2024, 20:20
Конфликт с DeepState и сообщение об окружении ВСУ в Макаровке
23 декабря 2024, 20:00
На Днепропетровщине россияне обстреляли жилые дома дронами и артиллерией
23 декабря 2024, 19:43
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
23 декабря 2024, 19:20
Сухопутные войска сбили еще почти 180 российских дронов
23 декабря 2024, 18:45
Российская армия нанесла удары по Бериславу и Херсонскому району: погиб мужчина, есть раненые
23 декабря 2024, 18:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »