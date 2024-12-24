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24 декабря 2024, 00:56

На Буковине задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия

24 декабря 2024, 00:56
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фото: ГПСУ
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В начале декабря пограничники узнали, что трое мужчин планируют незаконно пересечь границу в Румынию на участке отдела "Порубное". Благодаря этой информации их удалось задержать недалеко от границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчины признались, что заплатили организатору схемы по 10 тысяч евро за нелегальную переправку. Сам организатор тогда избежал задержания, но пограничники продолжили его поиски и впоследствии нашли.

Во время обыска дома у главного фигуранта дела правоохранители обнаружили и изъяли 2 карабина с магазинами, 570 патронов к ним, 2 пистолета с магазинами и около 300 патронов к ним. Также изъяты 4 гранаты РГД-5, 1 граната Ф-1, дымовая граната, 7 запалов к гранатам и 7 инициаторов подрыва, 6 линий для дистанционного электрического подрыва взрывных устройств, радиостанция, 2 БПЛА, пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, денежные средства. Кроме этого, у мужчины было специальное обмундирование со знаками различения Нацполиции и СБУ и поддельные удостоверения, которые использовал для доставки своих "клиентов" в приграничье.

Также правоохранители изъяли 2 автомобиля, которые также использовались в противоправных схемах.

Главного дельца задержали, ему объявили подозрение. Фигуранта заключили под стражу с возможностью внесения залога в 1,2 млн гривен.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора переправки мужчин за границу. Свои "услуги" он оценил в 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов с человека.

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