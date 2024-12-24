В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
Сегодня утром, 24 декабря, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
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в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море находятся восемь вражеских кораблей, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.
Напомним, в Крыму партизаны слили координаты склада горючего российских оккупантов.
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