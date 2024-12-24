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24 декабря 2024, 07:27

В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря

24 декабря 2024, 07:27
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иллюстративное фото: росСМИ
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Сегодня утром, 24 декабря, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море находятся восемь вражеских кораблей, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

Напомним, в Крыму партизаны слили координаты склада горючего российских оккупантов.

РФ война корабли Азовское море оккупанты ВМС Украины Черное море ракетоносители Калибр
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