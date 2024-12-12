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Днем 10 декабря на Буковине спасатели сообщили пограничникам, что к ним обратился мужчина. Он просил помощи, потому что заблудился и очень замерз

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Совместная поисковая группа за полтора часа нашла мужчину. Он признался, что хотел незаконно пересечь границу с Румынией, однако после несколькочасовой "прогулки" горами устал и потерялся. Как только появилась связь, мужчина вызвал спасателей.

В отношении "путешественника" составили админпротокол за попытку нарушения границы.

Напомним, ранее в Одесской области задержали семерых мужчин, которые пытались бежать в Молдову.