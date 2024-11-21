"Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву

фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" назначила вторую пару поездов №765/766 – 865/866 на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов и добавила сообщение с Черновцами

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity. На маршруте Рава-Русская – Львов – Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКР-3.

"Добавление мест на этом маршруте позволит значительно расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд №865/866 Черновцы – Рава-Русская", – объяснили в "Укрзализныце".

В то же время, как и в предыдущем графике, по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов – Коломыя будет курсировать поезд №767/768 – 867/868.

Билеты на все рейсы после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Напомним, в августе "Укрзализныця" запустила первый в Украине детский вагон.