Фото: ГСЧС Ровенской области

В селе Голубное Березновской общины в Ровенской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания травмировались два человека – 70-летняя женщина и 14-летний мальчик

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 18 ноября в 8:13. На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения из Моквина и Березного.

Когда пожарные прибыли, дом уже был полностью охвачен пламенем. В ходе разведки они обнаружили внутри газовый баллон и вынесли его на безопасное расстояние.

Пожар удалось ликвидировать, не допустив дальнейшего распространения огня. В то же время пламя уничтожило кровлю и перекрытие дома.

Пострадавших доставили в Березновскую центральную городскую больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Причину пожара и размер нанесенного ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, в Деснянском районе Киева 42-летний мужчина поджег дом, в котором проживал вместе с матерью. Полицейские сообщили ему о подозрении. К счастью, никто не пострадал.