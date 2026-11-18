Пожар в доме на Ровенщине: пострадали 70-летняя женщина и подросток
В селе Голубное Березновской общины в Ровенской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания травмировались два человека – 70-летняя женщина и 14-летний мальчик
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 18 ноября в 8:13. На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения из Моквина и Березного.
Когда пожарные прибыли, дом уже был полностью охвачен пламенем. В ходе разведки они обнаружили внутри газовый баллон и вынесли его на безопасное расстояние.
Пожар удалось ликвидировать, не допустив дальнейшего распространения огня. В то же время пламя уничтожило кровлю и перекрытие дома.
Пострадавших доставили в Березновскую центральную городскую больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Причину пожара и размер нанесенного ущерба устанавливают специалисты.
Напомним, в Деснянском районе Киева 42-летний мужчина поджег дом, в котором проживал вместе с матерью. Полицейские сообщили ему о подозрении. К счастью, никто не пострадал.