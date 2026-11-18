Перерабатывали 30 тонн нефти за сутки: на Черниговщине разоблачили подпольный минизавод
В Черниговской области правоохранители разоблачили нелегальный нефтеперерабатывающий минизавод, где без соответствующих лицензий производили бензин и дизельное топливо для продажи в нескольких регионах Украины
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл незаконного производства нефтепродуктов – от поставок сырья и переработки до хранения и продажи готового топлива.
Для этого на территории Черниговской области был обустроен специальный минизавод с промышленным оборудованием. Его мощности позволяли перерабатывать около 30 тонн сырой нефти в день.
Готовую продукцию хранили в специальных резервуарах, а перевозили грузовиками с цистернами. В дальнейшем горючее продавали через сеть предприятий в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.
В то же время, фактические объемы производства и реализации не отражали в бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволяло скрывать незаконное обращение подакцизной продукции.
Следствие также установило, что часть топлива не отвечала требованиям качества. Его через посредников снабжали автозаправочными станциями, где им, в частности, заправляли транспорт, вовлеченный в работу объектов критической инфраструктуры.
Правоохранители провели 11 обысков на производственных мощностях, в местах хранения сырья и готовой продукции, а также в транспорте.
В ходе следственных действий изъяли:
- установку первичной переработки нефти;
- 28 резервуаров;
- около 59 тонн жидкости с признаками нефти;
- 59 тысяч литров жидкости с характерным запахом дизельного горючего;
- 57 тысяч литров жидкости с признаками некондиционного бензина;
- 60 тысяч литров химической жидкости;
- два грузовых автомобиля с цистернами;
- документацию и черновые записи.
Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет около 42 млн. грн.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности и причастных к ней лиц.
Напомним, в Черкасской области правоохранители разоблачили и ликвидировали подпольное производство сигарет, мощность которого достигала 50 тысяч пачек в сутки. Семерым участникам группы сообщили о подозрении.