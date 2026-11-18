Фото: БЭБ

В Черниговской области правоохранители разоблачили нелегальный нефтеперерабатывающий минизавод, где без соответствующих лицензий производили бензин и дизельное топливо для продажи в нескольких регионах Украины

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл незаконного производства нефтепродуктов – от поставок сырья и переработки до хранения и продажи готового топлива.

Для этого на территории Черниговской области был обустроен специальный минизавод с промышленным оборудованием. Его мощности позволяли перерабатывать около 30 тонн сырой нефти в день.

Готовую продукцию хранили в специальных резервуарах, а перевозили грузовиками с цистернами. В дальнейшем горючее продавали через сеть предприятий в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

В то же время, фактические объемы производства и реализации не отражали в бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволяло скрывать незаконное обращение подакцизной продукции.

Следствие также установило, что часть топлива не отвечала требованиям качества. Его через посредников снабжали автозаправочными станциями, где им, в частности, заправляли транспорт, вовлеченный в работу объектов критической инфраструктуры.

Правоохранители провели 11 обысков на производственных мощностях, в местах хранения сырья и готовой продукции, а также в транспорте.

В ходе следственных действий изъяли:

установку первичной переработки нефти;

28 резервуаров;

около 59 тонн жидкости с признаками нефти;

59 тысяч литров жидкости с характерным запахом дизельного горючего;

57 тысяч литров жидкости с признаками некондиционного бензина;

60 тысяч литров химической жидкости;

два грузовых автомобиля с цистернами;

документацию и черновые записи.

Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет около 42 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности и причастных к ней лиц.

Напомним, в Черкасской области правоохранители разоблачили и ликвидировали подпольное производство сигарет, мощность которого достигала 50 тысяч пачек в сутки. Семерым участникам группы сообщили о подозрении.