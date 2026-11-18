Фото: НБУ

Национальный банк ввел в обращение три новых памятных монеты номиналом 10 гривен из серии "Мы сильные. Мы вместе". Они посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям

Об этом сообщили в НБУ, передает RegioNews.

На оборотной стороне каждой монеты изображена карта Украины с выделенной областью, которой она посвящена. Аверс монет такой же, как у обычных оборотных 10 гривен.

Монеты изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Дизайн разработала художница Александра Кучинская, аверс и скульптуру исполнил Владимир Демьяненко.

В целом Нацбанк планирует постепенно выпустить в обращение по два миллиона монет каждого вида. Часть тиража будут продавать в специальных роликах по 25 монет. В общем изготовили 15 тысяч таких роликов.

В Нацбанке подчеркивают, что памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Ими можно рассчитываться наравне с обычными монетами номиналом в 10 гривен.

Серию "Мы сильные. Мы вместе", посвященную единству и территориальной целостности Украины, Национальный банк открыл в декабре 2025 года.

Напомним, летом этого года Национальный банк 28 июля ввел в обращение новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен – "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". В НБУ отметили, что монета должна увековечить память о военных и гражданских, чьи жизни оборвались из-за преступлений России.