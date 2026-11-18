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На Волыни судили женщину, заявившую о заминировании церкви. Перед этим она выпила бутылку вина

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцижент произошел в мае. Женщина выпила бутылку вина и позвонила по телефону в полицию: она заявила о заложенной взрывчатке возле помещения Успенской православной церкви в селе Кортелисы. Правоохранители выехали туда, но никаких опасных предметов там не обнаружили.

На суде она рассказала, что после бутылки вина она решила позвонить по телефону и сообщить о заминировании. Свой поступок она объяснила опьянением.

Суд назначил три года лишения свободы, но уволил ее от отбывания наказания с испытанием на один год.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина сообщил о минировании ТЦК. Однако правоохранители не обнаружили там опасных предметов. Псевдоминировщиком оказался 53-летний мужчина. Он объяснил свою мотивацию тем, что был недоволен действиями работников здания.