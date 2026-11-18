Фото: ГСЧС

Российские беспилотники 18 ноября атаковали гражданские предприятия в Чугуевской и Малиновской громадах Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Попадания зафиксировали на территориях предприятий. В результате атак загорелись складские и производственные здания, а также автомобиль.

Спасатели работали в условиях угрозы повторных российских ударов.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.