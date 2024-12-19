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19 декабря 2024, 12:49

В приложении Резерв+ произошел масштабный технический сбой: что известно

19 декабря 2024, 12:49
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фото: Министерство обороны Украины
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В мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой. Поэтому украинцы временно не могут авторизоваться и воспользоваться функциями приложения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пообещали решить проблему и в течение нескольких часов вернуть доступ к Резерву+.

"Минобороны извиняется за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре, отсрочку в "Резерв+" всего за два дня получили около 40 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Новый сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны.

Минобороны приложение сбой Резерв+
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