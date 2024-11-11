Отсрочку в "Резерв+" за два дня получили около 40 тысяч украинцев, – Минобороны

фото: Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" онлайн-отсрочку за два дня получили уже около 40 тысяч украинцев

Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"За два дня онлайн-отсрочки в "Резерве+" мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 тысяч наших граждан", – заявила Черногоренко.

Так, с субботы онлайн-отсрочки в "Резерв+" доступны людям с инвалидностью, а также студентам, аспирантам и докторантам, которые учатся последовательно.

"Скоро сервис будет доступен для других категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации", – добавила чиновник.

По ее словам, в первые часы работы сервиса наблюдался "безумный запрос на онлайн-отсрочку", из-за чего наблюдается определенная нагрузка на реестр "Оберег".

Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Новый сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — сейчас более 4000.