У застосунку Резерв+ стався масштабний технічний збій: що відомо

фото: Міністерство оборони України

У мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Через це українці тимчасово не можуть авторизуватися та скористатися функціями додатку

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пообіцяли вирішити проблему і впродовж декількох годин повернути доступ до Резерв+.

"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді, відстрочку в "Резерв+" лише за два дні отримали близько 40 тисяч українців.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Новий сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони.