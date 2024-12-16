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16 декабря 2024, 17:45

Без государства не обошлось: бизнес назвал ключевые проблемы 2024 года

16 декабря 2024, 17:45
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фото: Елена Шуляк/Facebook
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В ТОП-3 ключевых вызовов, с которыми в 2024 году сталкивался украинский бизнес, остаются злоупотребления представителями власти регуляторными нормами, проблемы с логистикой на границе, а также блокирование налоговых накладных. Последний пункт составляет более 60% от общего количества нареканий бизнеса

Об этом во время конференции "Восстановление страны: экономические итоги 2024, приоритеты 2025", организованной Украинским Советом бизнеса (УРБ), сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

Она отметила, что по данным опроса Офиса эффективного регулирования (BRDO), ключевыми вызовами для бизнеса в 2024 году стали, в частности, блокирование налоговых накладных, на которых приходится 64,9% от общего количества нареканий. На втором месте с показателем в 31,4% – проблемы с логистикой на границе, например, очереди на таможенных пунктах. На третьем месте – злоупотребление регуляторными нормами представителями власти. Об этом сообщили 28,3% опрошенных представителей бизнеса.

"Эти данные свидетельствуют, что даже в условиях войны главными барьерами для бизнеса остаются вопросы администрирования со стороны государства, коррупционные риски и бюрократическое давление", – подчеркнула Шуляк.

Она сообщила, что в ходе публичных консультаций по доработке законопроекта "Об основных основах восстановления" предпринимателей спросили, по какому принципу должно происходить восстановление. И ответ, по ее словам, был однозначен – устранение забюрократизированности.

"Бизнес просит – дайте нам работать. Чем меньше будет чиновников, вмешательство со стороны государства, регуляторной среды, тем проще и эффективнее мы сможем работать, а значит, и платить налоги", – подчеркнула Шуляк.

Она также добавила, что среди изменений, которые ожидает бизнес в следующем году, в ТОП-3 находятся:

  • Поддержка украинского производителя через локализацию, новые государственные программы;
  • Налоговая либерализация для прифронтовых территорий. Снижение нагрузки на бизнес в зонах, наиболее пострадавших от войны;
  • Обновление региональных стратегий. В 2025 году каждый регион предоставляет возможность адаптировать свои экономические программы к реальным, создавая условия для привлечения инвестиций и развития.

Еще одним важным пунктом государственной поддержки для развития бизнеса в следующем году должно стать направление ветеранского предпринимательства. Так, после окончательного принятия Парламентом законопроекта о ветеранском предпринимательстве – №10258 количество бизнесов на рынке социального предпринимательства может возрасти по меньшей мере на треть. Этому будут способствовать налоговые стимулы для ветеранов, предусмотренных в законопроекте, введение налоговых каникул, компенсация ставок по кредитам, резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, ранее Шуляк сообщила, что к 1 кварталу 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая будет автоматически формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине. Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес – благодаря введению соответствующего страхового полиса.

Украина бизнес проблемы Елена Шуляк
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