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09 ноября 2024, 19:05

Государство подготовилось к любым сценариям на время отопительного сезона, – Елена Шуляк

09 ноября 2024, 19:05
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фото: Елена Шуляк
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Государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации

Об этом заявляет глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передає RegioNews.

"В Украине стартовал отопительный сезон. Все профильные ведомства, местные власти, среди которых ряд представителей партии "Слуга Народа", контролируют ситуацию и понимают свои зоны ответственности. (…) Учтены любые сценарии, что позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", – отмечает Елена Шуляк.

Она добавляет, что государство – правительство, областные администрации, громады – синхронно отработали, чтобы зимой во всех домах были свет и тепло, предприятия работали бесперебойно, несмотря на масштабные разрушения, которые нанесли россияне отечественной энергетике.

"Работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации. Инфраструктура готова на 100%, а в хранилищах накоплено достаточно газа", – отмечает Елена Шуляк и добавляет, что уже второй отопительный сезон подряд украинцы используют только собственный газ.

Глава партии "Слуга Народа" также акцентирует, что сейчас в Украине действуют эффективные правительственные программы для энергетической стойкости, позволяющие развивать собственную децентрализованную тепло- и электрогенерацию. Это – кредиты под 0% для бытовых потребителей, для ОСМД от программы "ГринДИМ", кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и громад. В общей сложности уже выдано 2 млрд грн кредитов.

"Все государство непрерывно работает над укреплением отечественной тепло- и энергосистемы. На всех уровнях – от областных администраций, парламента, правительства и до Президента Украины Владимира Зеленского – принимаются все необходимые решения и вводится ряд программ, позволяющих системе выстоять не только этой зимой, но и стабильно работать в последующие годы", – резюмирует Елена Шуляк.

Как ранее сообщала нардеп Елена Шуляк, Верховная Рада полностью поддерживает План победы, разработанный и предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, украинский парламент, включая партию "Слуга Народа", включается в его реализацию и продвижение.

Напомним, ранее Шуляк назвала топ-5 принципов новой ветеранской политики. На третий год войны в Украине насчитывается уже миллион ветеранов и ветеранок. После победы их количество может составить 5-6 млн человек. Всем необходима всесторонняя поддержка – социальная, экономическая, психологическая – и все это должно работать комплексно.

Также Елена Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

отопительный сезон отопление Шуляк Елена Алексеевна тепло ЧП
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