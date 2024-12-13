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13 декабря 2024, 09:25

В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса

13 декабря 2024, 09:25
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фото: Елена Шуляк
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К 1 кварталу 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая автоматически будет формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине. Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес – благодаря внедрению соответствующего страхового полиса

Без этого Украина не сможет продолжать финансирование по программе Ukraine Facility от ЕС. Создание и запуск этих сервисов должно улучшить неэффективную для бизнеса регуляторную среду и является одним из 150 индикаторов Ukraine Facility, выполнение которого приносит государству в среднем 450 млн евро.

Об этом во время "GET Business Festival 2024" сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

Она подчеркнула – Украина уже начала получать первые транши средств, которые ЕС предоставляет Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года. В обмен на эти средства мы должны провести ряд структурных реформ, которые, по сути, являются евроинтеграционными шагами для Украины. В общей сложности, пояснила Шуляк, речь идет о 150 индикаторов, выполнение каждого из которых приносит государству 450 млн евро.

Одним из важных модулей Ukraine Facility является улучшение бизнес-среды в Украине, одним из проблемных моментов которого является неэффективная регуляторная среда, мешающая полноценной работе бизнеса. Следовательно, его упрощение, по словам Шуляк, – обязательное условие, без которого Украина не сможет в дальнейшем получать средства по программе Ukraine Facility.

"Мы уже начали выполнять индикаторы программы, соответственно, уже начали получать первые средства. Законопроекты, означающие запуск по выполнению того или иного индикатора, попадают в повестку дня Верховной рады в первую очередь и приоритетно. Так же они и принимаются – как евроинтеграционные”, – подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что несовершенное регуляторное поле, мешающее бизнесу работать – это более 100 регуляторных механизмов вроде лицензий, разрешений, согласительных документов и т.д. Следовательно, чтобы упростить субъектам предпринимательства процесс их получения, Украина до 1 квартала 2026 года обязана создать соответствующую цифровую платформу, которая будет регулировать и формировать всю информацию относительно необходимых разрешений, лицензий, согласований и т.п., которыми сегодня пользуется бизнес. Еще один важный шаг по упрощению – сокращение проверок бизнеса.

"Каждый бизнес знает, какие семь кругов ада нужно пройти, чтобы получить право работать. Эти проверки разные – начиная от государственной службы Украины по вопросам труда, заканчивая ГСЧС. Они могут происходить непрерывно, что по факту мешает бизнесу работать и соответственно не способствует поступлению средств в бюджет в виде налогов. Европейская практика по этому поводу – унифицированный, упрощенный процесс. По тому же пути пойдем и мы – количество проверок и их продолжительность будет существенно сокращена благодаря специальному страховому полису. Его наличие будет означать, что к вам с проверкой никто не придет, поскольку у вас все риски застрахованы”, – сообщила Елена Шуляк.

Она добавила, что реализацией этих проектов будет заниматься Министерство цифровой трансформации, и с этой задачей ведомство точно справится.

"В целом, до 2026 года Минцифры ставит целью все публичные услуги, которые мы получаем от государства, перевести в цифровой формат. Это их цель, и я в них верю”, – резюмировала парламентария.

Напомним, к 2027 году в Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 миллиардов евро для поддержки общин и бизнеса, понесших убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институций и станет частью программы Ukraine Facility. Фонд будет финансироваться с участием международных и европейских финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, что в Украине создадут органы управления префектурного типа и установят административное наблюдение за решениями органов местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Соответствующий законопроект, поддержанный в первом чтении еще в 2021 году, в Верховной Раде готовятся принять его уже окончательно, поскольку он – одно из требований для получения средств из Ukraine Facility, а также вступления в ЕС.

бизнес Минцифры Евросоюз Елена Шуляк електронна система Ukraine Facility
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