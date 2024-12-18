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18 декабря 2024, 15:30

Рада приняла закон о создании госреестра военнослужащих

18 декабря 2024, 15:30
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Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих. Закон поддержали 254 депутата

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Новый реестр станет централизованной информационно-коммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, учета, обработки и защиты военных данных. Система позволит обеспечить уникальность записей благодаря автоматическому присвоению электронного идентификатора (Military ID).

В базу данных войдут следующие данные о военных:

  • ФИО;
  • пол, дата рождения;
  • цифровой образ лица;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • семейное положение и сведения о членах семьи;
  • изданы военно-учетные документы.

Дополнительно реестр интегрируется с электронной системой здравоохранения для обмена информацией о результатах медицинских осмотров.

Срок хранения данных в реестре установлен на 75 лет после смерти военнослужащего.

Закон также предусматривает введение Military ID, что позволит обмениваться данными без использования персональных сведений военных.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Новое Министерство, которое возглавил Чернышев, не будут создавать, оно появится путём реорганизации Минреинтеграции.

Верховная Рада законопроект голосование реестр реестр военнослужащих
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