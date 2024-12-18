Рада приняла закон о создании госреестра военнослужащих
Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих. Закон поддержали 254 депутата
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Новый реестр станет централизованной информационно-коммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, учета, обработки и защиты военных данных. Система позволит обеспечить уникальность записей благодаря автоматическому присвоению электронного идентификатора (Military ID).
В базу данных войдут следующие данные о военных:
- ФИО;
- пол, дата рождения;
- цифровой образ лица;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- семейное положение и сведения о членах семьи;
- изданы военно-учетные документы.
Дополнительно реестр интегрируется с электронной системой здравоохранения для обмена информацией о результатах медицинских осмотров.
Срок хранения данных в реестре установлен на 75 лет после смерти военнослужащего.
Закон также предусматривает введение Military ID, что позволит обмениваться данными без использования персональных сведений военных.
Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Новое Министерство, которое возглавил Чернышев, не будут создавать, оно появится путём реорганизации Минреинтеграции.