На Ровенщине разоблачили правоохранителя, который организовал схему выезда уклонистов в Беларусь

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с ГПСУ разоблачили правоохранителя из Ровенской области и его товарища, организовавших схему нелегальной переправки мужчин из Украины в Беларусь. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам следствия, в прошлом месяце к военнослужащему обратились двое знакомых с желанием нелегально уехать в страны ЕС. Чиновник предложил им переход в Беларусь, ведь считал его более "безопасным".

За переправку правоохранитель захотел 8 тысяч долларов США с человека. Ему должен помогать местный житель, который тоже был хорошо знаком с пограничной местностью.

Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти "клиентов" из Ровно мимо всех блокпостов вплоть до одного из сел недалеко от границы. Дальше мужчин до самого госрубежа должен был перевозить его сообщник. Непосредственно переходить границу мужчины должны были самостоятельно по указанным указаниям.

"12 декабря 2024 года правоохранитель был задержан "на горячем" после получения 8 тыс. долларов США от одного из "клиентов", — говорится в сообщении.

Правоохранителю и его сообщнику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Обеим мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители объявили подозрение двум родственникам-врачам из областной клинической и районной больниц в Прикарпатье. Они помогали украинцам "откосить" от мобилизации за 10 тысяч долларов.