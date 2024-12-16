Почему Бойко до сих пор остается в украинской политике

Я вижу, что в кейсе с появлением Бойко (который на самом деле никогда и не исчезал) весь акцент пошел на направление посадить расстрелять наказать

Я вижу, что в кейсе с появлением Бойко (который на самом деле никогда и не исчезал) весь акцент пошел на направление посадить расстрелять наказать

Но проблема в том, что Бойко не тупой.

Он давно не претендует ни на какую власть. Он претендует на свои 5-10-15%, позволяющие ему сохранять влияние, заниматься сохранением собственных активов и активов партнеров (о расширении он давно не думает), а также ограждаться от тюрьмы политическим статусом.

При предыдущей власти он не сел (хотя, именно тогда был самый мощный повод - с вышками Бойко, которые в итоге повесили на других людей, кек), потому что был очень "удобным" оппонентом Петру Алексеевичу на второй тур. Тянули, как могли, но выстрелил Зеленский. При нынешней власти он сначала никак не мешал, потому что был в тени Медведчука. А сейчас иногда и полезым бывает, потому что голосует когда совсем надо.

Так вот. Есть ли у него те же 5-10-15%? Больше чем есть. Более чем 15%, я думаю. И нет, это не открытые коллаборанты. Это очень пестрый спектр и людей старших поколений, и тех "советских людей", которые никуда не делись. И даже не считающие Путина норм парнем, они эту войну считают эксцессом, в котором виноваты "обе стороны". Ну или обвиняют во всем Запад. Кстати, наши партнеры норм так вкладываются, чтобы поверить в это было проще.

Потенциально эта аудитория может стать даже шире, если подключит больше консерватизма и евроскептицизма и меньше "советщины".

Поэтому Бойко ясно знает, за что он борется. За патерналистический электорат, с довольно оппортунистическим взглядом за реальность. И Арестович знает, какой выступил с подобными заявлениями. И Романенко. И Разумков, и Тимошенко, очевидно сдвигающиеся в ту сторону.

И денег они найдут на свои проекты. Не Бойко, да кто-то другой, менее дискредитированный. И деньги под это точно найдутся. У контрабандистов типа много раз упомянутого мной Куршутова, застройщиков и "бюджетных мародеров” типа Столара, Шкиля, тех решений, которые сейчас Тимошенко платят за троллинг белого фармацевтического рынка или кого-то еще. Даже прямые российские деньги не нужны.

Что с этим делать? Для тех, кто очень волнуется, что люди откатываются в то электоральное поле, особенно для тех, кто систематически роет публичные "помиральні" ямы - прекратить так поступать. Ваша деятельность прямо ведет к тому, что люди, которые вас читают или слушают, ищут ответы в запросе "чтобы не было войны” и "давайте вернемся к лучшему вчера”.

Во всем остальном - нужно не мешать электоральному полю эволюционировать и нужно предлагать конструктивные программы вместо "вечной борьбы" (я не о войне сейчас, а о вечном дискурсе борьбы с собственным государством). Потому что люди от нее устают. И коллективный бойко знает, что с этим делать.